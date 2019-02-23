Внедорожника УАЗ «Хантер» больше не будет, вместо него ждем грузовик УАЗ-2924

Вчера редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что в базе Росстандарта появился обновленный сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для модели УАЗ «Хантер». В данном документе внедорожник проходит не как легковой автомобиль, а как малотоннажный грузовик.

Действие предыдущего сертификата завершилось в декабре 2018 года, а его продление потребовало бы от «УАЗа» серьезной доработки «Хантера», на которую ульяновцы идти не хотели. В итоге с 20 февраля Hunter все-же получил ОТТС, но теперь уже не как легковушка, а грузовик повышенной проходимости полной массой до 3,5 тонн.

Попутно с изменением своего статуса машина сменила индекс – отныне официальное название автомобиля звучит так – УАЗ-2924. Таким образом, предыдущее наименование УАЗ-3151 «Хантер» кануло в Лету.

Несмотря на изменение категории с легкового автомобиля на малотоннажный грузовик управлять машиной можно с правами категории «В».

Как мы уже сообщали ранее, автомобиль по-прежнему оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем на 135 лошадиных сил. Из новшеств этой модели стоит отметить появление систем ABS и экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».