В Женеве могут представить кроссовер Mazda CX-4

На грядущей в марте этого года Женевской автовыставке (Geneva Motor Show-2019) компания Mazda планирует представить новый кроссовер, название которого пока держится в секрете.

В Сети опубликован первый тизер новинки, не дающий практически никакой информации о данной модели.

По последним данным, в качестве кроссовера выступит новый кроссовер CX-4, но не та модель, что уже несколько лет продается и выпускается в Китае, а новая, спроектированная на уникальной архитектуре.

Ожидается, что в модельной линейке новинка расположится между вседорожниками CX-3 и CX-5, а также получит купеобразный силуэт.

Другие подробности о новом кроссовере “Мазда” разгласят уже через месяц на автосалоне в Женеве.

Напомним, что сегодня мы уже сообщали о планах российского офиса Mazda по выводу на рынок нашей страны нового кроссовера. В качестве него должен выступить субкомпактный «паркетник» CX-3.