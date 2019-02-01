В Турции стартовала сборка новой Toyota Corolla для России

Предприятие компании Toyota в Турции (Toyota Motor Manufacturing Turkey) запустило в производство новую генерацию седана Toyota Corolla, которое будет поставляться на российский авторынок. Хэтчбек и универсалы “Короллы” нового, двенадцатого по счету поколения, собирают здесь еще с прошлого года.

Для рынка России 4-дверная Corolla комплектуется атмосферным мотором на 132 лошадиные силы, работающим в паре как с 6-ступенчатой МКПП, так и бесступенчатым «вариатором». Кроме него доступна гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового мотора, но не для нас. С таким двигателем поставлять «Короллу» будут в Европу.

Продажи нового поколения Toyota Corolla в России должны стартовать этой весной.

На сегодняшний день в РФ продают предыдущую генерацию этой модели, оснащаемую бензиновыми 1,3-литровым агрегатом на 99 лошадиных сил, 1,6-литровым 122-сильным мотором и 1,8-литровым 140-сильным двигателем. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 1 миллион 30 тысяч рублей.