В столице могут так и не появиться автоматизированные стоянки

Уже неоднократно власти Москвы говорили о необходимости развивать инфраструктуру автоматизированных стоянок. Однако, крупные инвесторы против такого решения, так как не видят в этом абсолютно никакого смысла.

Эксперты отмечают, что на данный момент в городе ещё остались свободные капитальные парковки, которые значительно выгоднее с точки зрения финансовой прибыли. И для инвесторов это проще, чем непонятные «новинки». Ведь в России даже отсутствует регламент по монтажу автоматизированных парковок. А ситуация усложняется ещё и тем, что в последнее время актуальными стали многоуровневые стоянки.

Таким образом крупные инвесторы полагают, что в столице слишком поздно решили заниматься вопросом внедрения роботизированных парковочных мест. Ведь их с каждым годом становится всё меньше, тогда как количество автомобилей возрастает. И если и вкладываться, то нужно делать это только в сферу развития многоуровневых стоянок, которые смогли бы решить проблемы с парковкой во дворах многоэтажек.