В шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя высмеяли электрокар от «Калашникова»

Пятый выпуск третьего сезона автомобильного шоу «Гранд Тур», выходящего на сервисе Amazon, ознаменовался обсуждением в рубрике «Разговорная улица» нового проекта российского концерна «Калашников», а есть быть точнее электрокара CV-1.

Ведущих шоу Джереми Кларксона, Джеймса Мэя, Ричарда Хаммонда и гостей в студии рассмешил дизайн прототипа электромобиля, а «Джезза» и вовсе предположил, что машина состоит из восьми движущихся частей и ее можно на 3 месяца утопить в болоте, но она будет работать, как автомат АК-47, но заклинит в руках Хаммонда, как в предыдущей серии шоу.

Но, пожалуй, больше всего ведущих шоу заинтересовал вопрос, можно ли будет стрелять из этого электрокара в воздух на свадьбах.

Несмотря на всю иронию Кларксон, Хаммонд и Мэй сошлись на том, что идея назвать автомобиль «Калашников» весьма неплоха из-за своего звучания, но предположили, что продадут таких электрокаров очень мало.

«Практически, как Ferrari», – добавил Кларксон, с которым согласились его коллеги.

Напомним, что прототип CV-1 от концерна «Калашников» был представлен в прошлом году.

В качестве батареи электромобиль использует аккумулятор на 90 кВт/ч, питающий «революционный инвертор» массой 50 кг. Мощность тяги электрокара варьируется в пределах 299-680 лошадиных сил.

В «Калашникове» называют свое детище «революционной разработкой», но пока не спешат оглашать информацию о сроках ее выхода в продажу.