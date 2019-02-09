В России выросли цены на Ford Focus и Ford Kuga

Компания Ford увеличила в феврале цены на две свои модели, представленные на российском авторынке. Речь идет о семействе Focus, а также кроссовере Kuga, которые подорожали на 35 и 54-59 тысяч рублей соответственно.

В семействе «Фокус» подорожанию подверглась комплектация Titanium с МКПП, роботом и «автоматом». С февраля стоимость седанов Focus в этой комплектации составляет от 1 миллиона 182 тысяч 500 до 1 миллиона 393 тысяч 500 рублей. За хэтчбеки просят сумму от 1 миллиона 172 тысяч 500 до 1 миллиона 383 тысяч 500 рублей, а за универсалы – от 1 миллиона 192 тысяч 500 до 1 миллиона 403 тысяч 500 рублей. Стоимость двух других комплектаций Focus – Trend и White and Black осталась без изменений.

Что касается кроссовера Kuga, то он вырос в цене в двух базовых версиях – Trend и Trend Plus. Новый ценник автомобиля с 1,5-литровым или 2,5-литровым мотором и АКПП составляет от 1 миллиона 603 тысяч до 1 миллиона 838 тысяч рублей. «Топовая» комплектация этой модели продается по прежней цене от 1 миллиона 762 тысяч до 1 миллиона 882 тысяч рублей.