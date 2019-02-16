В России выросли цены на автомобили Genesis

Премиальная марка Genesis, принадлежащая концерну Hyundai, увеличила цены на свой модельный ряд в России.

Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», в феврале все автомобили этого бренда прибавили в большинстве комплектаций от 40 до 110 тысяч рублей.

Спортивный седан Genesis G70 в базовой версии с 2-литровым мотором на 197 лошадиных сил теперь продают за 2 миллиона 39 тысяч рублей, а в «топовой» –за 3 миллиона 14 тысяч рублей.

За седан Genesis G80 2018 года выпуска в базовой комплектации просят 2 миллиона 600 тысяч, а в максимальной – 4 миллиона 160 тысяч рублей. При этом на машины 2019 года выпуска прайс уже совсем другой – от 2 миллионов 710 тысяч до 4 миллионов 185 тысяч рублей.

Наконец, седан Genesis G90 2018 года выпуска подорожал на 90-110 тысяч рублей во всех своих шести комплектациях и теперь стоит от 4 миллионов 865 тысяч до 6 миллионов 385 тысяч рублей.