В России стартовали продажи обновленного Suzuki Vitara

Компания Suzuki приступила к продажам на российском авторынке обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Стоимость новинки начинается с отметки в 1 миллион 59 тысяч рублей.

В рамках обновления «Витара» обзавелась рядом заметных изменений экстерьера и интерьера. Так, для это модели стали доступны два новых цвета кузова: Ice Grayish Blue и Solar Yellow. Автомобиль оснащен светодиодными передними фарами и задними фонарями, а 5-секционная радиаторная решетка стала более яркой.

В салоне кроссовера использована замшевая обшивка передних и задних кресел, а рулевое колесо получило подрулевые лепестки переключения передач.

На центральной консоли установлен 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Обновленный Vitara доступен как в полноприводной, так и переднеприводной версиях. Под капотом автомобиля установлен уже знакомый покупателям этой модели 1,6-литровый бензиновый агрегат VVT мощностью 117 лошадиных сил или турбированный 140-сильный мотор Boosterjet. Связку обоим двигателям составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия Aisin и 5-ступенчатая МКПП.