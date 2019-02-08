В России стартовал отзыв горящих BMW

Представители профильного ведомства сообщили о старте акции по отзыву автомобилей марки BMW. Дело коснулось сразу нескольких моделей, которые продавались в РФ начиная с 2011 года в течение 5 лет. Отмечается, что причиной отзыва является неисправность в системе рециркуляции отработанных моторных газов, из-за чего велик риск возгорания на ходу.

Отметим, что серия отзывов по всему миру началась ещё в прошлом году. Немецкий производитель полностью признаёт свою вину и сообщает, что под программу об отзыве попадает более 1 миллиона 600 тысяч экземпляров машин. Представители бренда говорят, что риск возникновения пожара мизерный, однако, он всё-таки есть. Более того, полную картину происходящего дополнят факты. Ведь только в Южной Кореи уже было зафиксировано более полусотни случае внезапного возгорания машин марки.

В результате в отношении фирмы был даже подан иск, и в судебном порядке фирма была обязана выплатить крупный штраф за промедление со стартом кампании по отзыву. Теперь акция дошла и до нашего рынка, где планируется проверить больше 28 тысяч авто. Среди потенциально неисправных машин находятся все легковые четырёхдверки от 1 до 7 серии, а также паркетники Х1, Х3, Х4, Х5 и Х6.

Всем владельцам авто, подходящим под условия акции, стоит немедленно обратиться в ближайший сервисный центр бренда, где будет произведён осмотр авто и, при необходимости, замена некоторых компонентов.