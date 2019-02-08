В России скоро появятся «народные инспекторы»

Депутатам понравилась идея о создании приложения, где каждый желающий смог бы фиксировать правонарушения на дорогах. Данный законопроект получил одобрение в первом чтении.

Столичные жители в течение нескольких лет пытаются добиться разработки приложения для мобильных устройств, с помощью которого можно было бы наказывать нерадивых автомобилистов, даже если инспектора ГИБДД или камер видеонаблюдения нет рядом. Был даже введён эксперимент, и в МВД его результаты посчитали весьма успешными. Теперь в ведомстве говорят о необходимости разработки глобального приложения, которым смогли бы пользоваться жители любого региона РФ.

Предполагается, что оставлять жалобы в приложении смогут те, кто зарегистрирован на сайте государственных услуг. А таких сейчас насчитывается порядка 65 миллионов человек. Таким образом, об анонимности сообщения о несоблюдении ПДД не будет идти и речи. И несмотря на то, что перечень нарушений должен быть расширен, эксперты полагают, что этот законопроект пройдёт успешное рассмотрение в и третьем чтении.