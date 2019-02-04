В России подорожали кроссоверы Zotye

Китайская автомобильная компания Zotye объявила о повышении цен на свои кроссоверы T600 и Coupa 2019 модельного года в России. Стоимость данных автомобилей в январе 2019 года увеличилась во всех комплектациях.

Согласно информации, размещенной на портале «Цена Авто», представленный в стране компактный «паркетник» T600 в двух комплектациях Luxury и Royal сейчас продают за 882 и 957 тысяч рублей соответственно. Стоимость базовой версии этой модели выросла на 32 тысячи рублей, а “топовой” – на 40 тысяч 400 рублей. В России кроссовер Zotye T600 продают с 1,5-литровым 149-сильным бензиновым мотором и МКПП.

Еще одним кроссовером «Зоти», который вырос в цене в начале 2019 года, стал купеобразный вседорожник Coupa, прибавивший от 60 до 110 тысяч рублей во всех трех комплектациях.

Стоимость базовой комплектации этой модели теперь составляет 1 миллион 100 тысяч рублей за версию с МКП, в то время как за модификацию с «автоматом» просят 1 миллион 210 тысяч рублей. Цена «топовой» версии Coupa оценивается в 1 миллион 350 тысяч рублей. Кроссовер продают в России с 1,5-литровым двигателем мощностью 143 лошадиные силы.