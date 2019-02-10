В России подорожали две модели Nissan

Компания Nissan повысила цены на две свои модели в России. Согласно информации, опубликованной порталом «Цена Авто», в феврале подорожали большинство комплектаций кроссовера Terrano и спорткара GT-R.

Стоимость вседорожника увеличилась на сумму от 6 до 17 тысяч рублей. Спорткар прибавил 127 тысяч рублей.

С учетом переписанных прайс-листов цена комплектации Nissan Terrano Elagance составляет от 1 миллиона 47 тысяч до 1 миллиона 225 тысяч рублей. За комплектацию Elegance Plus просят сумму от 1 миллиона 89 тысяч до 1 миллиона 267 тысяч рублей. При этом базовая и максимальная комплектации по-прежнему продаются за 997 тысяч и 1 миллион 291 тысяча рублей соответственно.

Что касается спорткара Nissan GT-R, то его безальтернативная комплектация с 3,8-литровым мотором на 555 лошадиных сил теперь стоит 7 миллионов 626 тысяч рублей.