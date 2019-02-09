В России подорожали две модели Jeep

Компания Jeep увеличила цены на две свои модели в России. В феврале выросла стоимость трех из четырех комплектаций кроссовера Renegade, которые прибавили от 15 до 60 тысяч рублей. Отныне их стоимость составляет от 1 миллиона 730 тысяч рублей до 2 миллионов 160 тысяч рублей. Ценник единственной модификации этой модели, оставшейся без изменений (Sport), по-прежнему составляет 1 миллион 499 тысяч рублей.

Также в феврале подорожала одна из пяти комплектаций модели Trailhawk. Стоимость автомобиля выросла на 16 тысяч рублей до 3 миллионов 115 тысяч рублей. Остальные комплектации остались без ценовых изменений.

Причины увеличения цен на две модели «Джип» в России российским представительством марки не называются.