В России подорожали автомобили Honda

Компания Honda повысила цены на свои автомобили в России. Согласно информации, опубликованной проектом «Цена Авто», в январе в РФ подорожали две модели японской марки – Honda CR-V и Pilot. Стоимость обоих внедорожников выросла во всех комплектациях на сумму от 95 до 125 тысяч рублей соответственно.

Кроссовер CR-V теперь продается по цене от 2 миллионов 84 тысяч 900 рублей за базовую комплектацию. В данной версии автомобиль оборудован 2-литровым 150-сильным мотором. В «топовой» комплектации стоимость CR-V отныне составляет 2 миллиона 664 тысячи 900 рублей.

Полноразмерный 7-местный кроссовер Honda Pilot в январе с учетом переписанного прайс-листа стал стоить от 3 миллионов 124 тысяч 900 до 3 миллионов 724 тысяч 900 рублей.