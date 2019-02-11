В России подорожала вся линейка автомобилей Hyundai

Компания Hyundai переписала прайс-листы всего своего модельного ряда в России в сторону повышения. Согласно информации портала «Цена Авто», все автомобили южнокорейской марки, выпущенные с начала 2019 года, прибавили в феврале от 8 до 65 тысяч рублей.

Меньше остальных подорожал минивэн H-1 – на 8 тысяч рублей. Девять тысяч рублей прибавил седан Solaris, а на сумму по 10 тысяч рублей подорожали седаны Sonata и Elantra, а также популярный кроссовер Creta.

Кроссоверы Santa Fe и Tucson выросли в цене в феврале 2019 года на максимальные – 50 и 65 тысяч рублей соответственно.