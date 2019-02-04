В России хотят изменить форму дорожных знаков

В настоящий момент самый маленький дорожный знак имеет размер в 600 х 600 миллиметров. Однако, уже совсем скоро он станет ещё меньше, и его габариты составят 350 х 350 миллиметров.

Отметим, что в рамках программы по нововведению были запущены сразу пять пилотных проектов ещё полтора года назад. В частности, экскременты проводился в Москве. Результаты оказались вполне приемлемыми, из-за чего положительный опыт теперь хотят распространить по всей стране.

На данный момент знаки с новыми размерами уже были внесены в редакционный пакет для свода ГОСТов. Сообщается, что даже среди круглых знаков будут изменения. Так, появятся таблички с диаметров в 500 миллиметров.

Разработчики полагают, что уменьшенные знаки будут оставаться такими же заметными и информативными, при этом, не будут загораживать обзор автомобилистам и пешеходам, а также более лаконично вписываться в окружающую обстановку. Ещё одним несомненным плюсом этих поправок является то, что на изготовлении знаков теперь можно будет сэкономить. Однако, решение о выборе необходимого размерного ряда будет оставаться во власти владельцев дорог.