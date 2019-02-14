В России будут строить дороги, как в Америке

Стало известно о том, что для строительства российских дорог будут применяться технологии, популярные в Соединённых Штатах. И теперь при возведении дорожного покрытия будут учитываться климатические особенности данного региона, а также среднестатистический трафик движения.

Некоторые поправки планируется ввести в существующий ГОСТ. Рабочее название проекта пока что «Суперасфальт». А его изюминкой является то, что дорожная смесь будет подбираться в соответствии с техническими характеристиками и особенностями эксплуатации дорог в конкретном субъекте Российской Федерации.

Огромное значение в этом случае будут играть входящие в состав связующие материалы. Кроме того, технологии нового поколения подразумевают активное использование переработанной старой асфальтобетонной смеси, что позволит значительно сократить вкладываемые в работу средства.

Планируется провести широкомасштабные испытания рабочих смесей в разных регионах. Однако, по мнению экспертов, это далеко не всем придётся по карману, так как для этого требуется использование дорогостоящего оборудования.

Отметим, что в настоящий момент большинство дорог в России строятся с применением технологий Советского Союза, которые несколько устарели. Введение новых норм позволит значительно продлить срок эксплуатации дорог и сэкономить на их дальнейшем ремонте.