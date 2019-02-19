В РФ станет больше платных дорог

Представители Автодора сообщили о том, что через 5 лет в стране количество платных трасс увеличится более, чем в полтора раза. Данная информация была озвучена в ходе рассмотрения государственной программы по улучшению инфраструктуры в России.

Сообщается, что в ближайшие 5 лет в общей сложности на территории Федерации будет открыто более 4.5 тысяч километров высокоскоростных дорог с качественным покрытием. При этом, особое внимание будет уделено возведению дорожной системы от Москвы до Казани. Между столицами России и Татарстана будет проложена дорога длиной в 729 километров. Таким образом преодолеть это расстояние можно буде чуть более, чем за 6 часов, тогда как сейчас, чтобы путешествовать по этому же направлению необходимо более 12 часов.

Сколько именно обойдётся проезд на новых трассах, пока что не сообщается. При этом, в ведомстве отметили, что будут и дальше разрабатывать систему отслеживание так называемых «зайцев», которые не хотят платить за проезд по платным трассам, однако и не пользуются объездными.

Напомним, что не так давно появилась информация о том, что по самым популярным направлениям появятся платные скоростные выделенные полосы, которые позволят снять нагрузку с трасс.