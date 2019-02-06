В РФ появятся платные трассы без дублёров

В скором времени в Российской Федерации появятся платные трассы, для которых не будет предусмотрено дорог дублёров. Но, в таком случае автомобилистам не придётся тратиться.

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предполагает отмену требований о необходимости возводить трассы-дублёры для платных автомобильных дорог. При этом, нововведение коснётся не всей страны, а лишь некоторых регионов, в частности, Крайнего Севера.

Дело в том, что возведение высококлассных дорог в этих областях обходится бюджету в огромную сумму. Поэтому рациональнее всего будет использовать самую качественную технологию укладки дорожного покрытия, которая применяется для платных трасс, чтобы минимизировать расходы на дальнейшее обслуживание дорог. В условиях и без того огромных растрат, слишком дорого возводить параллельную бесплатную дорогу, которую, к слову, тоже придётся обслуживать.

Выходом из ситуации, по мнению разработчиков законопроекта, является строительство платной дороги, за проезд по которой будут взиматься деньги только с коммерческого транспорта. А вот владельцы легковушек смогут пользоваться такими дорогами абсолютно бесплатно.