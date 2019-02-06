В РФ отзывают 7 тысяч Mercedes-Benz из-за подушек безопасности

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 7 тысяч 11 единиц своих седанов C-Сlass и кроссоверов GLC-Class, реализованных в стране в период с 2017 по 2018 год.

Согласно информации, размещенной на сайте Росстандарта, причина отзывной акции связана с неисправностью индикатора подушки безопасности. Статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно.

Уполномоченные представители Mercedes-Benz оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения ближайшего авторизованного дилера, где на их автомобилях будет обновлено программное обеспечение головного устройства Audio 20. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.