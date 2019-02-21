В РФ отзывают 64 автомобиля Datsun

Компания Datsun объявила об отзыве в России 64 единиц автомобилей марки, выпущенных в сентябре 2018 года. Причина сервисной кампании связана со ступицами заднего колеса.

Согласно информации, опубликованной «Росстандартом», на отзываемых машинах могли быть установлены ступицы заднего колеса с несоответствующим химическим составом металла, что могло снизить их прочность.

Уполномоченные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» проинформируют владельцев отозванных автомобилей о необходимости посещения ближайших дилеров для осуществления проверки, и, в случае необходимости, замены ступиц задних колес.

Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.