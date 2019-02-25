В РФ на 26 тысяч рублей подорожал обновленный Ford EcoSport

Компания Ford повысила цены на обновленную версию своего кроссовера EcoSport. В феврале стоимость данной модели увеличилась во всех комплектациях на 26 тысяч рублей.

Отныне ценник стартовой версии компактного кроссовера (Ambiente) начинается от 1 миллиона 75 тысяч рублей. В данной комплектации EcoSport оборудуется 1,5-литровым бензиновым мотором на 123 лошадиные силы и механической коробкой передач. Привод – передний.

За «топовую» модификацию «паркетника» (Titanium Plus) c 2-литровым 148-сильным двигателем и полным приводом просят от 1 миллиона 523 тысяч рублей.