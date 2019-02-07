В Петербурге стартовала сборка нового Nissan Qashqai

Конвейер петербургского завода Nissan приступил к сборке кроссовера Qashqai 2019 модельного года.

Автомобиль отличается от своего предшественника видоизмененным дизайном, который по большей части поменялся спереди, став сильно похожей на обновленный X-Trail.

В списке улучшений новинки значатся: более комфортная подвеска и улучшенная шумоизоляция, а также появление в ряде комплектаций мультимедийной системы “Яндекс.Авто”.

Набор двигателей и трансмиссий остался без изменений по сравнению с дореформенной моделью.

Реализация нового Nissan Qashqai 2019 модельного года стартует в конце марта этого года. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к этой дате.