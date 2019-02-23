В Петербурге продают лимузин секретаря ЦК КПСС за 12 млн рублей

В Петербурге на продажу выставлен автомобиль «ЗИЛ-115». Согласно информации, опубликованной в объявлении, размещенном на портале «Авто.ру», машина принадлежала первому секретарю Ленинградского обкома КПСС и секретарю ЦК КПСС Григорию Романову.

Предложение о продаже этого уникального автомобиля разместило конструкторское бюро Смирнова.

Машина прошла процедуру реставрации, которая заняла около восьми лет. Теперь основным предназначением автомобиля является использование его для праздников и различных фотосессий.

«ЗИЛ-115», выставленный на продажу, был выпущен в 1981 году. Под его капотом установлен 7,7-литровый мотор, выдающий 315 лошадиных сил.

Интерьер автомобиля, несмотря на реставрацию, сохранил дух своей эпохи, говорится в объявлении.

За лимузин просят 12 миллионов рублей.