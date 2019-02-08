В Алматы построят завод Hyundai

Компания «Астана Моторс» приступила к возведению завода компании Hyundai в Алматы. Об этом сообщил 7 февраля президент группы компаний Astana Group Нурлан Смагулов.

По словам господина Смагулова, мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч автомобилей в год, но затем выйдет на отметку в 45 тысяч машин в год.

Новый завод должен позволить насытить казахстанский авторынок качественными и доступными легковыми автомобилями марки Hyundai, а также экспортировать их в страны СНГ.

Объем инвестиций в данный проект составит порядка 25 миллиардов тенге или 4 миллиарда 360 миллионов рублей по текущему курсу.