Уникальный полноприводный ВАЗ-2108 продают за 2,5 млн рублей

На сайте объявлений «Юла.Авто» опубликовано предложение о продаже уникального автомобиля, созданного на базе обычного ВАЗ-2108. Машина оснащена системой полного привода, независимой подвеской и поворотным отвалом для чистки снега. Вместо колес используются гусеницы, а дорожный просвет автомобиля составляет 220 мм.

Стоимость полноприводной «восьмерки» составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей. Данный экземпляр был построен на КБ Смирнова и носит название «Тарзан». Машину выпустили в честь 90-летия известной российской авиакомпании.

Внедорожник на базе ВАЗ-2108, выставленный на продажу, укомплектован 1,9-литровым дизельным мотором Peugeot X4D-9SD, выдающим 75 лошадиных сил мощности.