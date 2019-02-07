Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx сфотографировали пере дебютом

В Сети появились новые шпионские фотографии ультрабюджетного кроссовера Hyundai Styx, презентация которого состоится уже в этом году на автовыставке в Нью-Йорке. Снимки новинки опубликовало издание MotorOctane.

Как и на других снимках прототипа этой модели, на новых фото «паркетник» также покрыт плотным камуфляжем, скрывающим его дизайн, но даже с учетом нее можно сказать, что внешне новый «Стикс» будет напоминать модель Kona за счет каскадной радиаторной решетки и 2-ярусной головной оптики.

Первым рынком для нового кроссовера «Хендэ» станет Индия, где продавать автомобиль будут под названием Styx. При этом в США и Корее автомобиль будет доступен под названием Leonis, а для стран Латинской Америки его назовут Carlino.

Техническое оснащение Styx для Индии уже известно, как и цены. Автомобиль будут продавать в стране за 700-800 тысяч рупий или 640-730 тысяч рублей по актуальному курсу. В моторную гамму кроссовера войдут 1,»-литровый атмосферный двигатель на 83 лошадиные силы, а также 1-литровый турбо-агрегат на 118 сил и 1,5-литровый турбодизель на 115 «лошадок». Привод – только передний.