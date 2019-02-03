Удлиненная версия VW Jetta выйдет в продажу весной

Компания Volkswagen анонсировала дату выхода на китайский рынок удлиненной версии своего седана C-класса Jetta нового поколения. Продажи новинки стартуют уже 11 марта. При этом стало известно, что называться в «Поднебесной» новинка будет не так, как глобальная модель. Автомобиль получит имя Sagitar.

Удлиненный седан построен на архитектуре MQB. Автомобиль на 51 мм длиннее Volkswagen Jetta для рынка Европы. Длина седана составляет 4753 мм, а колесная база равна 2731 мм (+45 мм). Фактически по своим габаритам удлиненная «Джетта» практически «догонит» своего старшего собрата Passat с длиной в 4767 мм.

Визуально китайский седан не будет иметь отличий от глобальной Jetta за исключением слегка видоизмененного оформления салона.

В моторную гамму Sagitar войдут 1,2-и 1,4-литровые турбированные агрегаты TSI, выдающие 115 и 150 лошадиных сил мощности. Пару им составит 5-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG с двойным сцеплением.

Сборка удлиненных седанов в КНР уже стартовала. Ценник на новинку пока держится в секрете, но за предыдущее поколение этой модели в Китае сейчас просят 131 тысячу 800 юаней или 1 миллион 285 тысяч рублей по актуальному курсу.