Третий кроссовер Jetour станет самым дорогим в линейке

В интернете были опубликованы фотографии прототипной модификации флагмана суббренда Chery. Сообщается, что новый кроссовер поступит в продажу уже в этом году.

Почти год назад китайский производитель представил свой новый дочерний бренд, получивший лаконичное название Jetour. Разработчики сообщили, что марка будет специализироваться на автомобилях для молодёжного сегмента. Сразу после презентации в продажу поступил кроссовер Х70. А всего несколько недель назад на внутренний рынок фирмы поступил паркетник Х90. Теперь же стало известно о том, что к осени этого года в продажу поступит ещё один представитель сегмента SUV. Он займёт место флагмана и получит маркетинговое имя Х95.

Пока что слишком мало подтверждённой информации про новинку. Известно лишь, что машина станет крупнее своего предшественника. Кроме того, новинка будет оснащаться специфической оптикой и круглыми противотуманками, которые абсолютно не присуще машинам этого сегмента.

Салон флагмана напоминает прошлую модель, однако, тачскрин стал значительно крупнее. На передней панели появились новые кнопки. Что касается двигателей, то кроссовер получит полуторалитровый агрегат с отдачей в 147 лошадей, а также мотор объёмом в 1.6 литра с отдачей в 197 лошадей. Сколько будет стоить паркетник – пока не сообщается. Однако, очевидно, что машина станет самой дорогой в серии молодёжного бренда.