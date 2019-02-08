Toyota представила спецверсию Land Cruiser

Компания Toyota официально представила на автомобильной выставке в Чикаго спецверсию своего внедорожника Land Cruiser. Новинка получила к своему базовому названию приставку Heritage Edition и отличается от обычного Land Cruiser специальной отделкой интерьера и экстерьером. Суммарно будет выпущено 1200 таких машин. В продажу специальная версия LC выйдет летом 2019 года.

Визуально отличить спецверсию LC Heritage Edition можно по наличию у нее 18-дюймовых колесных дисков бронзового цвета, решетки радиатора с черными акцентами, «антихрома» на окантовке фар и противотуманок, а также винтажной эмблеме Land Cruiser на задней стройке и багажнику на крыше.

Интерьер спецверсии «Лэнд Крузер» получил отделку из черной натуральной кожи с контрастной бронзовой прострочкой и всесезонные коврики.

Приводит в движение специальный Land Cruiser Heritage Edition 5,7-литровый мотор V8, выдающий 381 лошадиную силу мощности. Связку ему составит автоматическая трансмиссия и система полного привода.