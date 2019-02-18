ТОП самых популярных автомобилей у «перекупов»

Приобретение автомобиля на вторичном рынке всегда таит в себе вероятность покупки машины у так называемых перекупщиков, для которых продажа подержанных машин является способом заработка на жизнь. Эти люди учатся максимально маскироваться под владельцев машин и порой распознать их не так просто. Предлагаем вашему вниманию ТОП автомобилей, которые имеют высокую популярность среди перекупщиков. Покупая такой автомобиль на вторичном рынке нужно тщательно обращать внимание на их состояние и продавца.

Наибольший спрос среди «перекупов» в последние годы наблюдается на седаны Hyundai Solaris. Приобрести этот автомобиль у частника порой очень непросто, поскольку многие предложения на рынке представляют собой машины, скупленные перекупщиками у таксопарков и курьерских служб. С таких «Солярисов» снимают наклейки, скручивают пробег, а затем продают под видом небитой, некрашеной. При этом хэтчбеки Solaris среди перекупщиков не пользуются таким высоким спросом, как 4-дверки.

Аналогичная ситуация складывается и с обновленными Ford Focus, за которыми «перекупы» порой открывают охоту. Многие из таких предложений на вторичном рынке в прежней жизни работали в такси, а седаны и хэтбеки часто приобретались новыми для корпоративных парков.

Замыкает тройку Renault Logan, который, как и «Солярис» с «Фокусом», у перекупщиков порой получается выкупить у корпоративных парков в буквальном смысле «задаром», а затем, после стандартных манипуляций, таких как кузовной ремонт и сматывание пробега продать под видом машины из под дедушки. Как и в случае с тем же «Солярисом», родственные хэтчбеки Sandero перекупщики любят гораздо меньше, чем седаны Logan.

Нельзя не включить в данный ТОП и модели Lada, на который на «вторичке» за счет их невысокой стоимости имеется максимальный спрос, что не может не вызывать желания перекупщика заработать на этом, хоть и не такие большие деньги, как с предыдущих трех иномарок. В этот список входят: Lada 2114, Lada 2107, а также Lada 2110 и другие.