ТОП-5 важных вещей, которые нужно знать перед покупкой внедорожника

Большие размеры, дополнительные варианты сидений и увеличенное грузовое пространство делают внедорожник популярным вариантом для семей. Редакция Daily-Motor.Ru предлагает ознакомиться с пятью важными вещами, которые должен знать каждый автомобилист перед покупкой внедорожника.

Требования к размеру

Внедорожники, как и большинство автомобилей, доступны в различных размерах. Если необходимо транспортное средство чуть большего размера, может подойти небольшой автомобиль, рассчитанный на пять человек. Тем не менее, большая семья или человек, который совершает частые поездки с большим количеством багажа, могут найти большой внедорожник с третьим рядом, предлагающий лучшее решение. Знание того, сколько нужно места, прежде чем идти к продавцу, значительно упростит процесс покупки.

Кроссовер или обычный внедорожник

Внедорожники делятся на скрещенные и условные категории. Кроссоверы меньше по размеру и, как правило, предлагают лучшую управляемость, аналогичную вождению седана или универсала, в то время как обычные опции больше похожи на грузовики и часто имеют дополнительные возможности буксировки или мощности. Точные знания о стиле вождения и сфере применения автомобиля, помогут выбрать правильную категорию внедорожника.

Особенности

В целом, внедорожники больше, тяжелее и менее аэродинамичны, чем обычные автомобили, поэтому покупка внедорожника означает больше затрат. Если делать выбор между четырехцилиндровым, шестицилиндровым или восьмицилиндровым двигателем, следует быть готовым к значительному сокращению экономии топлива по сравнению с тем, что ожидается от автомобиля. Это компромисс с другими преимуществами, предлагаемыми внедорожниками. Если часто путешествовать на большие расстояния с небольшим временем езды по бездорожью, лучшим вариантом будет четырехцилиндровый двигатель.

Полный привод

Обязательно нужно заранее знать, какая будет езда на внедорожнике. Если большую часть времени машина передвигается по городским районам, вариант с передним приводом идеально подойдет для таких нужд. Однако, если часто сталкиваетесь с неблагоприятными погодными условиями или пересеченной местностью, лучшим вариантом станет полный привод. Если бездорожье, основная сфера передвижения, полный привод является обязательным. В противном случае два ведущих колеса, сэкономят бензин, и их будет проще обслуживать.

Соображения безопасности

Еще одним важным фактором при покупке внедорожника является общая безопасность. Хотя они больше, это не делает их непобедимыми на дорогах. Более высокий центр тяжести делает их более восприимчивыми к авариям при опрокидывании. Большой вес означает большие тормозные пути. Большинство внедорожников оснащены широким набором функций безопасности, таких как подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов, и многие предлагают дополнительные опции безопасности, такие как камеры заднего вида, системы предупреждения о выходе из полосы движения и многие другие системы. Если необходимо убедиться, что выбран самый безопасный вариант внедорожника, можно проверить его рейтинг безопасности по результатам краш-тестов.