ТОП-5 самых ликвидных автомобилей в России

Автомобильные эксперты составили пятерку самых ликвидных автомобилей с пробегом на вторичном авторынке России. В данный ТОП вошли автомобили как из массового, так и из премиального сегментов, возраст которых на конец минувшего – начало нынешнего, 2019 года составлял от трех до пяти лет.

В массовом классе, согласно исследованию сервиса CarPrice, лидером по ликвидности является Hyundai Solaris с 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Показатель ликвидность данной модели составляет 115,54 пункта, а срок реализации машины в среднем равен 24 дням.

На второй позиции располагается Kia Rio с аналогичным 1,6-литровым агрегатом и «автоматом» (75,13 пункта, 22 дня).

Тройку лидеров замыкает Lada Granta Sedan c 1,6-литровым мотором и МКПП (73,77, 35 дней).

Четвертым и пятым стали Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем и “автоматом” и Chevrolet Niva с 1,7-литровым мотором и МКПП (с результатами 58,5 пункта и 28 дней, а также 45,7 и 43 дня соответственно).

В премиальном сегменте первая строчка досталась Mercedes-Benz E-Class 200 c 2-литровым двигателем на 184 лошадиные силы и «автоматом». Ликвидность этой модели составляет 25,5 пункта, а срок реализации – 33 дня.

Далее расположились: Mercedes-Benz C-Class IV (W205) с 1,6-литровым двигателем и АКПП, Audi Q5 I рестайлинг с 2-литровым мотором и «автоматом», Lexus NX 200 с 2-литровым двигателем и вариатором» и BMW X5 III (F15) c 3-литровым «дизелем» и автоматической коробкой передач.