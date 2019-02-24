ТОП-5 автомобилей, ржавеющих уже на четвертый год после покупки

Как известно, многие автомобили имеют невысокую коррозионную стойкость кузова. Причем порой стоимость машины в этом компоненте не является показателем.

Издание Drivenn опубликовало четверку наиболее подверженных к коррозии моделей автомобилей, представленных на российском авторынке, на кузовах которых уже на четвертый год после приобретения могут появляться следы ржавчины.

На первое место в этом ТОП-е журналисты поставили отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Владельцы этой модели часто сразу после покупки автомобиля проводят полную антикоррозионную обработку кузова и скрытых полостей, чтобы избежать проблем в будущем. На «УАЗе» знают о данной проблеме и в последние годы активно работают над ее устранением модернизацией оборудования и изменением технологии окраски и грунтовки.

Строчкой ниже расположился китайский кроссовер Lifan X60, который имеет такие же проблемы, что и “Патриот”. Доказательством этого может служить тот факт, что на вторичном рынке найти подержанный X60 с идеальным кузовом практически невозможно.

Тройку замыкает отечественная Lada Granta, которая хоть и имеет неплохую коррозионную стойкость кузова, но обладает проблемой с ржавением деталей подвески и навесного оборудования. Краска на кузовах «Грант» держится неплохо, но сколы порой быстро начинают «цвести».

На четвертое и пятое места этого рейтинга журналисты поставили еще два кроссовера – французский Renault Duster и китайский Geely Emgrand X7, которые помимо проблем со слабым ЛКП (лакокрасочным покрытием) имеют еще и тенденцию к появлению ржавчины даже на ранних пробегах.