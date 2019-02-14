Тесты 1750-сильного гиперкара SSC Tuatara показали на видео

В Сети появилось видео с тестовых испытаний гиперкара SSC Tuatara, который обещает стать самым быстрым автомобилем в мире, предназначенным для общественных дорог.

Автомобиль будет работать на 5,9-литровом твинтурбированном моторе с жидкостным интеркуллером и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр. При использовании в качестве топлива бензина мощность силового агрегата SSC Tuatara составит 1350 лошадиных сил, в то время как на бензоэтиловой смеси E85 двигатель будет выдавать внушительные 1750 лошадиных сил.

Официальный дебют гиперкара состоялся восемь лет назад на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Первоначально предполагалось, что приводить в движение «Туатару» будет 6,9-литровый мотор с турбокомпрессорами, но в итоге вариант силовой установки был заменен на другой.