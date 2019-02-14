Tesla спасла водителя от страшного ДТП

На видеохостинге Youtube опубликован видеоролик c регистратора одного из участников дорожного движения в США, на котором наглядно продемонстрирован эффект от работы новой системы экстренного торможения, которой оснащает свои электрокары американская компания Tesla.

Автомобиль Tesla Model 3 сумел без участия водителя избежать серьезного ДТП, когда один из участников движения попытался пролететь на мигающий желтый сигнал светофора. В момент срабатывания системы машина нарушителя ПДД находилась в мертвой зоне, поэтому среагировать на нее водитель «Тесла» при такой скорости попросту самостоятельно бы не успел, но за него это сделал его автомобиль.

Напомним, что компания Tesla начала комплектовать все свои модели системой экстренного торможения c 2017 года.