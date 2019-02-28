Tata BlackBird – новый конкурент Hyundai Creta

Индийская автомобильная компания Tata Motors работает над абсолютно новой моделью. Как пишут местные СМИ, речь идет о кроссовере под названием Blackbird, который должен выступить в качестве конкурента бестселлера Hyundai Creta.

В основу новинки ляжет собственная платформа Tata, которая прошла процедуру модернизации. Новый кроссовер Blackbird должен стать первой моделью в линейке марки, длина которого перешагнет отметку в 4 метра.

По предварительной информации, приводить в движение Tata Blackbird будет 1,2-литровый двигатель с отдачей в 120 лошадиных сил. Для покупателей также предложат дизельную модификацию с 1,5-литровым агрегатом.

В будущем не исключен выпуск полностью электрической версии этой модели, поскольку модульная платформа AMP, на которой будет построен Blackbird, предусматривает и такой тип силовой установки.

Продажи новинки должны стартовать на индийском авторынке в начале 2021 года.