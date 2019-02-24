Сверхдлинная «ГАЗель Next» добралась до дилеров

Компания «ГАЗ» готовится к началу реализации на российском авторынке своей самой габаритной модели – микроавтобуса «ГАЗель Next» в удлиненной модификации.

Официальные продажи этого автомобиля должны стартовать в марте, однако уже сейчас первые машины с индексом ГАЗ-А65R52 начинают поступать к дилерам.

Более того, одним из первых новые машины поступили не в российские автосалоны, а в зарубежные, например к дилеру «ЗападГАЗавтосервис» в Беларуси.

Напомним, что сверхдлинная версия «ГАЗель Next» отличается от обычного микроавтобуса ГАЗ-А65R32 удлиненной на 205 мм колесной базой (до 3950 мм) и увеличенным задним свесом. Габаритная длина автомобиля составляет выросла с 6907 мм до 7114 мм.

Микроавтобус укомплектован турбодизельным мотором на 2,8-литра мощностью 150 лошадиных сил с крутящим моментом в 330 Нм. Максимальная скорость «ГАЗель Next» с этим агрегатом составит 130 километров в час.

Стоимость базовой комплектации новинки стартует с отметки в 1 миллион 800 тысяч рублей.