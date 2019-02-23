Суперкар за 164 млн рублей показали на фото

Возрожденный автомобильный концерн Hispano-Suiza опубликовал первое фото своего суперкара Maguari HS1 GTC, который можно будет приобрести по цене от 2 миллионов 200 тысяч евро, что при пересчете на российскую валюту составит 164 миллиона.

Официальная презентация автомобиля, который выпустят ограниченным тиражом в 300 экземпляров, состоится на Женевском автосалоне 2019 года в марте (Geneva Motor Show).

Суперкар оснастят 5,2-литровым V10 от Lamborghini Huracan, позволяющим разгоняться с места до первой «сотни» за 2,8-секунды и развивать максимальную скорость в 380 километров в час.

Напомним, что в 20-30-е годы прошлого столетия бренд Hispano-Suiza занимался выпуском премиальных автомобилей, которые считались не менее престижными, чем Maybach, Bugatti и Rolls-Royce.