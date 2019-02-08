Subaru представила новое поколение седана Legacy

Компания Subaru представила на Чикагском автомобильном салоне новую генерацию своего седана Legacy.

Новинка спроектирована на платформе SGP, позволившей улучшить управляемость автомобиля за счет снижения центра тяжести и увеличения прочности кузова на кручение.

Впервые с 2012 года 4-дверка “Легаси” обзавелась турбированным мотором, в качестве которого выступила 2,4-литровый оппозитная “четверка” мощностью 264 лошадиные силы при 375 Нм крутящего момента. Вторым доступным для новинки агрегатом стал модернизированный атмосферный мотор на 185 «лошадок» (239 Нм). Пару обоим двигателям составляет бесступенчатый “вариатор”. С места до первой “сотни” автомобиль разгоняется за 6,1-секунды, пишет издание 110km.ru.

Напомним, что на российском авторынке на сегодняшний день продается предыдущее поколение “Субару Легаси”. Автомобиль оснащается безальтернативным 2,5-литровым атмосферным двигателем, выдающим 175 лошадиных сил. Пару ему составляет вариатор. Стоимость седана стартует с отметки в 2 миллиона 79 тысяч рублей.