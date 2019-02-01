Subaru Legacy сменил поколение и хочет вернуть к себе интерес

Японский бренд не так давно опубликовал в сети первые тизеры своего обновлённого автомобиля модели Subaru Legacy. Официальный дебют машины состоится уже на следующей недели.

Судя по предоставленным материалам, рассчитывать на сильные внешние изменения не приходится. Бросается в глаза лишь другая форма передней оптики. Такие изменения в авто происходят обычно во время рестайлинга, однако, производитель утверждает, что речь идёт про новое поколение четырёхдверки.

Главным изменением является современная система мультимедиа, которая оснащена необычным сенсорным дисплеем с вертикальным расположением. Такое решение использовали в электрокарах Илона Маска. Но, есть основания полагать, что вертикальный экран станет фишкой лишь топовой модификации модели, тогда как в остальных может остаться стандартный горизонтальный дисплей.

Что будет скрываться под капотом машины – пока неясно. Напомним, что сейчас авто продаётся с атмосферником объёмом в 2.5 литра мощностью в 175 лошадиных сил и с мотором объёмом в 3.6 литра мощностью в 256 лошадиных сил. Отметим, что в России машина продаётся только с первым мотором. В прошлом году было реализовано чуть больше двух сотен экземпляров, тогда как прямые конкуренты, например, Camry нашла больше 4 тысяч покупателей за год. Очевидно, что бренд Subaru постепенно теряет внимание публики.