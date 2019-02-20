Стартовало производство 2-топливной Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о старте производства 2-топливной версии автомобиля Lada Largus. Универсал получил к своему традиционному названию приставку CNG и способен работать как на бензине, так и на природном газе (метан).

Газобаллонное оборудование устанавливается на все 5-местные пассажирские версии Largus, а также на легкие коммерческие модификации.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой «АвтоВАЗа», использование метана в качестве топлива позволяет в три раза сократить затраты на топливо, а также увеличивает ресурс двигателя и его экологичность.

Стоимость 5-местного универсала Lada Largus CNG начинается от 753 тысяч 900 рублей, в то время как за фургон с газобаллонным оборудованием просят от 728 тысяч 300 рублей.

Стоимость Lada Largus CNG Cross составляет минимум 813 тысяч 400 рублей.

Все автомобили семейства Largus CNG оснащаются 1,6-литровым 16-клапанным мотором, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП. Объем резервуара для газа составляет 90 литров, что позволяет закачать в него 22 кубометра сжатого метана. Запас хода Largus CNG при полной заправке составляет более 1 тысячи километров.