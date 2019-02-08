Стартовали продажи многопедальных Lada Granta

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta. Новинка оснащается вторым комплектом педалей, зеркалом для инструктора и знаком «Ученик». Установка дополнительного оборудования прибавит к стоимости машины 28 тысяч рублей.

Машина прошла сертификацию, ее не нужно дорабатывать и вносить изменения в ПТС. Также на АвтоВАЗе отметили, что дубль-педали соединены с основными не посредством троса, а смонтированы на металлическом валу, что добавило конструкции надежности, и не требует регулировки.

Представители автошкол смогут подобрать LADA Granta в одной из четырех комплектаций. Под капотом базовой вариации Standart размещен 1.6 агрегат на 87 сил в паре с «механикой». В списке штатного оборудования имеется водительский аэрбег, тонировка и кнопка экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС.

Для более насыщенных исполнений Classic и Optima предусмотрено два варианта силовых установок на 87 или 106 «коней», состыкованных соответственно с МКП или с «роботом» АМТ. Такие авто укомплектуют кондиционером, ЭУР, а также сервоприводом передних стекол и наружных зеркал с функцией подогрева.

Топ-модификация Comfort приводится в движение 106-сильным движком в тандеме с АКП. Она может похвастать обогревом передних кресел и аудиокомплексом с «блютузом».

В отношении гарантии на учебную спецверсию LADA Granta сообщается, что на авто распространяются обязательства на 3 года или 100 тыс.км пути.