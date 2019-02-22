Стало известно, когда начнут выдавать только электронные ПТС

Чиновники Российской Федерации наконец-то утвердили сроки действия бумажных регистрационных талонов на транспортные средства. Как оказалось, использовать их можно будет вплоть до начала ноября текущего года.

По истечению данного срока в ведомстве будут выдавать исключительно электронную версию, а бумажные документы потеряют свою юридическую силу. Соответствующие нововведения уже были внесены в законодательство.

Сообщается, что электронный формат для паспортов автомобилей будет внедряться не только в России, но и в соседних странах, включая Беларусь, Казахстан и Армению. Первыми кардинальные изменениям придут именно в РФ.

Отметим, что нововведение должно было вступить в силу ещё летом прошлого года. Однако из-за того, что многие страны были не готовы к практическому использованию электронных документов, чиновники решили продлить срок перехода с бумажных аналогов на современные электронные до 1 ноября.