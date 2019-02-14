Стали известны подробности о новом Mitsubishi L200 для РФ

Российский офис компании Mitsubishi раскрыл характеристики обновленного пикапа L200, который в марте должен выйти на отечественный авторынок.

Обновленный L200 получит дизайн в новом фирменном стиле Dynamic Shield, а в качестве силовой установки задействует 2,4-литровый дизельный агрегат с отдачей в 154 или 181 лошадиную силу. Связку мотору составит как 6-ступенчатая МКПП, так и 6-диапазонный «автомат».

Среди улучшений обновленной модели отмечаются: усиление жесткости кузова на кручение, модернизация тормозной системы, а также увеличение углов въезда и съезда до 31 и 29 градусов соответственно.

Из новшеств в арсенале пикапа заявлены: обогрев рулевого колеса и передних сидений, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, USB-порт для пассажиров на заднем сиденье и многое другое.

Цены на новый Mitsubishi L200 для России обещают рассекретить уже 21 февраля.