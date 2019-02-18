SsangYong Actyon станет дешевле и «слабее»

Корейский автопроизводитель полностью рассекретил ожидаемый паркетник, а также поделился особенностями его технических характеристик. Отметим, что кроссовер уже вышел в продажу на домашнем рынке.

Ещё в прошлом месяце в интернете появились первые тизеры на кроссовер, который известен на нашем рынке под названием SsangYong Actyon. Теперь же компания рассказала, какими именно двигателями новинка будет комплектоваться.

Оказалась, в основе машины будет лежать платформа с подвеской МсРerson, хотя габариты до сих пор не оглашаются. В салоне появится масса современных элементов, включая виртуальную приборную доску и весьма эффектную светодиодную подсветку с несколькими цветовыми решениями.

В базовое оборудование войдёт несколько подушек безопасности, круиз-контроль адаптивного типа, 2-зонный климат-контроль и несколько ассистентов для водителя, включая возможность автоматического переключения фар.

На внутренний рынок производителя кроссовер поступил с дизельным мотором объемом 1.6 литра мощностью в 136 лошадей. Он будет сочетаться с коробкой на 6 ступеней механического или автоматического типа. Вероятно, список силовых агрегатов будет расширен полуторалитровым бензиновым мотором, однако его отдача пока что неизвестна.

Публичный дебют автомобиля состоится только в следующем месяце. Велики шансы того, что машину даже привезут в Женеву. А вот до России кроссовер вряд ли доберётся, так как многие источники сообщают, что сам бренд полностью покинет рынок РФ.