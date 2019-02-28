SsangYong Actyon променял Россию на Европу

Кроссовер SsangYong Actyon, ранее пользовавшийся весьма высокой популярностью на российском авторынке, сейчас, по сути, у нас не продается. Тем не менее, в родной для компании Южной Корее спрос на эту модель, которая продается под другим названием (Korando), достаточно высок.

Руководство «СсангЙонг» после провала нового Actyon на российском рынке не отказывается от планов по попытке “завоевать” с этой моделью европейский рынок. На днях компания рассекретила характеристики новинки для рынка “Старого Света”.

В Европу привезут бензиновую версию Actyon с 1,5-литровым двигателем, связку которому составит 6-ступенчатая МКПП или «автомат». Полный привод будет доступен для кроссовера только в качестве опции и исключительно с АКПП.

Конкурировать на европейском авторынке новинка будет с Nissan Qashqai, Vokswagen Tiguan и Skoda Karoq.