Сотрудников ГИБДД пересадят на скоростные автомобили

Уже совсем скоро некоторые сотрудники ГИБДД получат скоростные рабочие автомобили. Предполагается, что это даст им возможность ловить стритрейсеров на трассах.

О таком нововведении не так давно сообщил представитель столичного ГИБДД. Он рассказал, что сейчас для того, чтобы остановить автомобиль с опасным преступником в салоне, применяются различные ленты с шипами. И их перечень в скором времени буде дополнен барракудами. Это высокопрочная лента, которая характеризуется небольшим весом. А особенностью конструкции является то, что при броске на дорогу она всегда поворачивается шипами наверх.

А вот для того, чтобы появилась возможность наконец-то ловить стритрейсеров, планируется пополнить ряды служебного транспорта суперкарами, которые смогут дать фору каждому уличному гонщику. Использовать их можно будет только на скоростных магистралях. Кроме того, глава управления сообщил, что ему хотелось бы получить в распоряжение и несколько пикапов. С их помощью на дорогах можно было бы незамедлительно оказывать помощь, в случае поломки гражданских автомобилей. Их мощности хватит на то, чтобы отбуксировать авто с места повышенного трафика и не провоцировать тем самым аварийность.