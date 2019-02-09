Составлен ТОП-5 внедорожников с самым высоким расходом топлива

Цены на топливо растут не по дням, а по часам, но происходит это не только в России, хотя наша страна определенно один из лидеров по данному показателю. Автомобили сегмента SUV никогда не отличались низким расходом топлива, но сейчас автопроизводители стараются максимально сократить потребление горючего такими машинами.

Редакция Daily-Motor.Ru предлагает вашему вниманию пятерку моделей, с которыми такой подход не применялся. Сразу отметим, что в данном рейтинге нами использовались паспортные данные по расходу, а не реальные, которые в зависимости от условий эксплуатации могут сильно отличаться от заявленных автопроизводителем.

Пятую строчку по прожорливости среди внедорожников открывает Toyota Land Cruiser 200. С 8-цилиндровым агрегатом на 309 лошадиных сил “Крузак” кушает в городе по паспорту 18,2-литра на 100 км, а в смешанном цикле – 13,9-литра.

Четвертое место в этом рейтинге забронировано за американским Chevrolet Tahoe. Бензиновый 426-сильный агрегат «Тахо» потребляет в городском режиме езды 17,1-литр горючего на «сотню», а в смешанном режиме – 13,4-литра.

Тройку лидеров замыкает японский Lexus LX570. Расход этой модели с 8-цилиндровым бензиновым агрегатом на 367 “сил” равен 20,2 литрам горючего на 100 км. Выезжая из города этот показатель снижается до 14,4 литров.

Вторая позиция в данном ТОП-е досталась Infiniti QX80 с 405-сильным двигателем кушающим 22 литра при движении по городу на каждые 100 километров пути и 14,5-литра в смешанном режиме.

Лидером по прожорливости в этом оказался немецкий Mercedes-Benz G65 AMG. Именуемый в народе «Геликом» внедорожник приводится в движение за счет 630-сильного бензинового агрегата, а вес машины равен более 3 тонн. Для того, чтобы такой автомобиль имел хорошую динамику ему приходится кушать в городски условиях не меньше 22,7 литра АИ-95, а в смешанном режиме все 17 литров.