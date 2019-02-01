Составлен ТОП-10 автомобильных марок с лучшей акустикой

При выборе автомобиля качество и мощность звука штатных динамиков играют немаловажную роль для потребителей. Эксперты назвали десятку автомобильных марок, использующих лучшую штатную акустику на рынке на сегодняшний день. Поскольку качество звука понятие весьма субъективное, распределение мест в данном ТОП-е носит исключительно информационных характер. Каждый может изменить его в любой угодной для себя последовательности.

Первую строчку в этом ТОП-е заняла ингольштадтская Audi, которая все чаще оборудует свои машины системами фирмы Bang and Olufsen с выезжающими динамиками.

Строчкой ниже расположилась баварская BMW с акустикой фирмы Bowers&Wilkins, которая, согласно заявлениям представителей марки, в последних 5-Series и 7-Series оснащена технологиями студийного уровня, переводя качество звука в автомобилях на абсолютно новый уровень.

Третьим стал бренд Jaguar Land Rover, часто выбирающий для своих автомобилей акустику фирмы Meridian, а четвертым и пятым Lexus с акустикой фирмы Mark Levinson и Porsche c системой Burmester соответственно.

Шестую строчку занял испанский бренд Seat, входящий в состав Volkswagen Group. Эта марка в последнее время оснащает свои автомобили 8-канальной акустикой фирмы Beats by Dre. Седьмой стала Volvo, в автомобилях которой все чаще встречаются акустические системы фирм Harman Kardon, а уже упомянутая Bowers and Wilkins уже на протяжении многих лет.

Восьмая позиция досталась Kia с акустикой фирмы JBL, которая часто усилена наличием сабвуфера, как например в комплектации Premium модели Kia Soul.

Девятой стала Mazda с акустической системой фирмы Bose. В Mazda6, например, установлено четыре низкочастотных динамика Bose и два высокочастотных, активный сабвуфер, а также усилитель и головного устройства с чейнджером на 6 CD.

ТОП-10 замыкает Mercedes-Benz, который также, как и Audi сотрудничает с фирмой Bang&Olufsen. Такую акустику штутгартцы устанавливают в E-и S-Class и она работает в них просто бесподобно.